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Джинси від українського дизайнера стали новим трендом

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Зараз ці джинси продають за $377 - фото 1
Зараз ці джинси продають за $377 / instagram

Американський журнал Vogue звернув увагу на нову модель джинсів українського дизайнера Ксенії Шнайдер.

Джинси, які поєднали в собі відразу два тренди – джинси з високою талією і джинси з широкими штанинами, опубліковані кілька днів тому на офіційній сторінці українського дизайнера Ксенії Шнайдер, американський журнал Vogue поставив на одну сходинку з найбільш дивними і цікавими джинсами.

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Видання згадало модель Шнайдер в одному ряді із занадто вирізаними джинсами від японського дизайнера Meiko Ban, джинсами зі змійкою між ногами Vetements & Lorod, джинсами зі штаниною від Yajun. Видання задалося питанням, чи стануть такі асиметричні джинси новим трендом? Як розповіла виданню Ксенія, вона створила модель з двох своїх найбільш продаваних моделей: джинси з високою талією і джинси з широкими штанинами, і для початку зробила їх для себе. Зараз джинси продають за $377.

Зарубіжні видання нагадують, що модель деміфологізовані денім, придумана Ксенією Шнайдер ще в 2016 році – джинси, що поєднують в собі штани-кюлоти і джинси-слім, завоювала серця модників світу.

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Джинси від українського дизайнера стали новим трендом - фото 301654

Джинси від українського дизайнера стали новим трендом - фото 301655

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Джерело: радіо МАКСИМУМ
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