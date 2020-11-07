На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти розповіли, як вибори у США вплинуть на модну індустрію
-
- 9
Поки у США люксові бренди готуються до можливого повторення протестів Black Lives Matter, аналітики гадають, чим обернеться оголошення результатів виборів президента. На думку експертів, будь-який розклад вплине на ринок люксових товарів.
Якщо виграє Дональд Трамп, американські біржі почнуть рости, а великі конгломерати з полегшенням зітхнуть від полегшеної податкової політики.
Це цікаво: Мішель Андраде роздяглася для чоловічого журналу: фото 18+
Програма чинного президента щодо підтримки американських виробників передбачає посилення імпортних тарифів: у серпні запропонували ввести 25% збір на французькі сумки та косметику, при цьому Chanel, Louis Vuitton і Dior і так підвищили ціни у 2020 році.
На думку експертів, саме значний вплив Трампа на моду пов'язано з китайським напрямком політики, а саме його торговельною війною з Сі Цзіньпіном. Зростання ввізних мит на китайську сировину також призведе до підвищення цін американських виробів.
Експерти переконані, що перемога Трампа сприятиме підтримці американського виробника
Як відзначають аналітики, суперник Дональда Трампа Джо Байден практично не висловлювався з питань, що стосуються зовнішньої торгівлі, тому передбачити майбутнє люкса при його перемозі набагато складніше.
З іншого боку, люксовий аналітик Ерван Рамбург вважає, що в Америці вибори ніяк не вплинуть на ринок розкоші. За його словами, в американців багато грошей на руках, а в головах закріпилася думка про те, що нормально тішити себе дорогими покупками.
"У довгостроковій перспективі, з люксом у США все буде добре і навіть краще", – заявив фахівець.
На жаль, експерти у своїх припущеннях не згадали про пандемію коронавірусу. Вона набирає нових обертів, що негативно вплине не лише на економіку США, а й цілого світу. Тож, мабуть, саме це може мати більш негативний вплив на ринок люксових товарів, а не вибори президента.
Читайте також: Сексуальна Моніка Белуччі вразила новими фото
-
22:00Привітання з Днем ангела Дмитра 2020: вірші, смс і проза з іменинами
-
21:52Експерти розповіли, як вибори у США вплинуть на модну індустрію
-
21:33Картинки з Днем ангела Дмитра: гарні листівки і відкритки на іменини
-
21:21Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
-
21:018 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:44Виглядає дуже круто: HMD показала, як може виглядати реінкарнація слайдера Nokia N95
-
20:17Новий і старий Land Rover Defender зіткнулися у перетягуванні каната: відео
-
19:46Знаменитий білий ведмедик Британії уперше відправився у подорож
-
19:14Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює
-
18:45МастерШеф 10 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:17Гороскоп на 8 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Дуа Ліпа та Angèle випустили зухвалий кліп на пісню Fever
-
17:44Ford офіційно представив EcoSport Active: ціни та характеристики компактного кросовера
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:14Том Холланд показав кадр зі зйомок Людини-павука 3: він показує актуальні реалії
-
16:43Бюджетний Google Pixel 4a перевірили на міцність: відео божевільного тесту
-
16:11Колючі й невибагливі: як обрати кактус для дому
-
15:43Японські архітектори показали туристичний космопорт майбутнього
-
15:15Фотограф показав неймовірні ранкові кадри Стоунхенджу
-
14:46Купи літак – отримай у подарунок Porsche 911 Turbo S
-
14:17iPhone 13: новий апарат отримає надширококутну камеру
-
13:44Якщо серед ваших друзів є ці знаки Зодіаку – вам дуже пощастило
-
13:13Дієтолог назвала горіх, який допоможе схуднути
-
12:41Екссолістка "ВІА Гри" повністю роздяглася серед купи сміття
-
21:21Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
-
19:14Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює
-
16:11Колючі й невибагливі: як обрати кактус для дому
-
12:20Ця якість притаманна усім успішним людям
-
10:10Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада
-
08:52Що буде з вами, якщо їсти імбир щодня
- 06 листопада
-
21:33Відома актриса, яка найчастіше лається в кіно
-
18:00ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
-
13:30В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає
-
12:00Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада
- 05 листопада
-
21:33ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:12alyona alyona випустила кліп DANCER, натхненний фільмом Готель Гранд Будапешт
-
17:21Смартфон за 3 тисячі гривень: який бюджетник обрати
-
15:18Ці корисні продукти дозволять знизити апетит
-
11:43Тест: Хто ти – муза, дружина або коханка?
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада
-
07:22Захисні маски не знижують рівень кисню: нове дослідження науковців
- 04 листопада
-
21:45БАРСЕЛОНА ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:22Що таке IP69: 5 причин купити смартфон, захищений від води та пилу
-
13:21ТОП-3 основні страхи водіїв, через які новачки бояться сідати за кермо
-
10:48В iPhone знайшли маловідому функцію: як вона працює
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 4 листопада
-
07:13Три причини додати до свого раціону батат
- 03 листопада
-
21:44Водіїв цієї марки автомобілів вважають найкращими коханцями