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Експерти розповіли, як вибори у США вплинуть на модну індустрію

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Як вибори у США вплинуть на ринок моди - фото 1
Як вибори у США вплинуть на ринок моди

Поки у США люксові бренди готуються до можливого повторення протестів Black Lives Matter, аналітики гадають, чим обернеться оголошення результатів виборів президента. На думку експертів, будь-який розклад вплине на ринок люксових товарів.

Якщо виграє Дональд Трамп, американські біржі почнуть рости, а великі конгломерати з полегшенням зітхнуть від полегшеної податкової політики.

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Програма чинного президента щодо підтримки американських виробників передбачає посилення імпортних тарифів: у серпні запропонували ввести 25% збір на французькі сумки та косметику, при цьому Chanel, Louis Vuitton і Dior і так підвищили ціни у 2020 році.

На думку експертів, саме значний вплив Трампа на моду пов'язано з китайським напрямком політики, а саме його торговельною війною з Сі Цзіньпіном. Зростання ввізних мит на китайську сировину також призведе до підвищення цін американських виробів.

Експерти розповіли, як вибори у США вплинуть на модну індустрію - фото 434021
Експерти переконані, що перемога Трампа сприятиме підтримці американського виробника

Як відзначають аналітики, суперник Дональда Трампа Джо Байден практично не висловлювався з питань, що стосуються зовнішньої торгівлі, тому передбачити майбутнє люкса при його перемозі набагато складніше.

З іншого боку, люксовий аналітик Ерван Рамбург вважає, що в Америці вибори ніяк не вплинуть на ринок розкоші. За його словами, в американців багато грошей на руках, а в головах закріпилася думка про те, що нормально тішити себе дорогими покупками.

"У довгостроковій перспективі, з люксом у США все буде добре і навіть краще", – заявив фахівець.

На жаль, експерти у своїх припущеннях не згадали про пандемію коронавірусу. Вона набирає нових обертів, що негативно вплине не лише на економіку США, а й цілого світу. Тож, мабуть, саме це може мати більш негативний вплив на ринок люксових товарів, а не вибори президента.

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Джерело: crfashionbook
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