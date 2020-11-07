Експерти розповіли, як вибори у США вплинуть на модну індустрію

Як вибори у США вплинуть на ринок моди

Поки у США люксові бренди готуються до можливого повторення протестів Black Lives Matter, аналітики гадають, чим обернеться оголошення результатів виборів президента. На думку експертів, будь-який розклад вплине на ринок люксових товарів.

Якщо виграє Дональд Трамп, американські біржі почнуть рости, а великі конгломерати з полегшенням зітхнуть від полегшеної податкової політики.

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Програма чинного президента щодо підтримки американських виробників передбачає посилення імпортних тарифів: у серпні запропонували ввести 25% збір на французькі сумки та косметику, при цьому Chanel, Louis Vuitton і Dior і так підвищили ціни у 2020 році.

На думку експертів, саме значний вплив Трампа на моду пов'язано з китайським напрямком політики, а саме його торговельною війною з Сі Цзіньпіном. Зростання ввізних мит на китайську сировину також призведе до підвищення цін американських виробів.



Експерти переконані, що перемога Трампа сприятиме підтримці американського виробника

Як відзначають аналітики, суперник Дональда Трампа Джо Байден практично не висловлювався з питань, що стосуються зовнішньої торгівлі, тому передбачити майбутнє люкса при його перемозі набагато складніше.

З іншого боку, люксовий аналітик Ерван Рамбург вважає, що в Америці вибори ніяк не вплинуть на ринок розкоші. За його словами, в американців багато грошей на руках, а в головах закріпилася думка про те, що нормально тішити себе дорогими покупками.

"У довгостроковій перспективі, з люксом у США все буде добре і навіть краще", – заявив фахівець.

На жаль, експерти у своїх припущеннях не згадали про пандемію коронавірусу. Вона набирає нових обертів, що негативно вплине не лише на економіку США, а й цілого світу. Тож, мабуть, саме це може мати більш негативний вплив на ринок люксових товарів, а не вибори президента.

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