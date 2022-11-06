Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото

Соцмережі часто транслюють надто ідеальне життя, яке має дуже мало спільного з реальним. Тому модель показала залаштунки ефектних фото в інстаграмі.

Більшість людей знають, що соцмережі - царство відшліфованого життя. Гортаючи інстаграм, можна відчути, що у всіх ідеальні будні, ідеальне тіло та нуль проблем. Але варто пам'ятати, що це лише крихітна частина реальності блогерів. Тож Тайська модель з ніком Vienna Doll демонструє, що ж ховається за надто естетичними знімками.

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Дівчина вирішила поділитись власним досвідом у своєрідній рубриці "Інстаграм і реальність". І більшість з кадрів моделі змушують усміхатись та простіше ставитись до того, що публікують в мережі. До слова, почуття гумору Vienna Doll так припало людям до душі, що за нею тепер стежать понад 260 тисяч користувачів.

Джерело фото: instagram.com/viennadoll_official

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