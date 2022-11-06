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Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото

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Блогерка висміяла ідеальні фото в інстаграмі - фото 1
Блогерка висміяла ідеальні фото в інстаграмі / instagram.com/viennadoll_official

Соцмережі часто транслюють надто ідеальне життя, яке має дуже мало спільного з реальним. Тому модель показала залаштунки ефектних фото в інстаграмі.

Більшість людей знають, що соцмережі - царство відшліфованого життя. Гортаючи інстаграм, можна відчути, що у всіх ідеальні будні, ідеальне тіло та нуль проблем. Але варто пам'ятати, що це лише крихітна частина реальності блогерів. Тож Тайська модель з ніком Vienna Doll демонструє, що ж ховається за надто естетичними знімками.

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Дівчина вирішила поділитись власним досвідом у своєрідній рубриці "Інстаграм і реальність". І більшість з кадрів моделі змушують усміхатись та простіше ставитись до того, що публікують в мережі. До слова, почуття гумору Vienna Doll так припало людям до душі, що за нею тепер стежать понад 260 тисяч користувачів.

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515335

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515336

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515337

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515338

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515339

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515340

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515341

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515342

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515343

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515344

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515345

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515346

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515347

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515348

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515349

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515350

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515351

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515352

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515353

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515354

Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото - фото 515355

Джерело фото: instagram.com/viennadoll_official

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