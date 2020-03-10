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Представлений "позашляховий" спорткар у стилі Porsche 911

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Автомобіль дуже нагадує Porsche 911 - фото 1
Автомобіль дуже нагадує Porsche 911

Німецька фірма Ruf Automobile, що спеціалізується на дрібносерійному випуску стилізованих під Porsche 911 спорткарів і тюнінгу, представила позашляховий концепт Rodeo. Для Ruf – це перший досвід побудови машини з повнопривідною трансмісією.

Утім, технічно у Ruf Rodeo Concept і Porsche 911 мало спільного.

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Купе побудоване навколо карбонового монокока зі сталевими зонами деформації й оснащене шестициліндровим оппозитним двигуном об'ємом 4,0 літра. Агрегат зібраний на основі блоку Porsche, але на цьому схожість закінчується. Мотор видає 510 кінських сил і 470 Нм крутного моменту і працює у парі з шестиступінчастою "механікою".

Представлений 'позашляховий' спорткар у стилі Porsche 911 - фото 391255
Представлений 'позашляховий' спорткар у стилі Porsche 911 - фото 391254
Представлений 'позашляховий' спорткар у стилі Porsche 911 - фото 391252
Представлений 'позашляховий' спорткар у стилі Porsche 911 - фото 391253

По суті, концепт Rodeo – одна з модифікацій моделей CTR / SCR. Перша оснащується турбомотором 3.6, друга – тим самим "атмосферником" 4.0. Підвіска спорткара зібрана на подвійних поперечних важелях з штовхаючими штангами і горизонтальними амортизаторами. Гальма – вуглець-кераміка.

Дводверка Rodeo – перший автомобіль Ruf з повнопривідною трансмісією. Подробиць про її роботі немає, але в салоні купе можна розглянути перемикач, за допомогою якого регулюється розподіл моменту між осями. Серед інших особливостей – довгохідна підвіска, кенгурятник, прожектори допоміжного освітлення, багажник на даху і лопата.

Представлений 'позашляховий' спорткар у стилі Porsche 911 - фото 391250
Представлений 'позашляховий' спорткар у стилі Porsche 911 - фото 391251
Представлений 'позашляховий' спорткар у стилі Porsche 911 - фото 391247
Представлений 'позашляховий' спорткар у стилі Porsche 911 - фото 391248

Салон Ruf оброблений шкірою і тканиною з малюнком, які геометричними візерунками наслідують індіанців навахо.

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Джерело: Motor
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