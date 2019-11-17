Останній справжній Saab продали за мільйон гривень

Шведський аукціонний будинок Bilweb Auctions продав останній екземпляр Saab 9-3 за 465 тисяч шведських крон, що еквівалентно 1,16 мільйона гривень. Седан зразка 2014 року з пробігом 66 кілометрів зберігався у музеї марки на території науково-технічного центру колишнього заводу NOHAB в Тролльхеттані.

Цей автомобіль офіційно вважається останнім, випущеним під брендом Saab. Подібні машини збирали з 2013 по 2014 рік під контролем нового власника Saab, холдингу NEVS, але масового виробництва налагодити так і не вдалося. До того ж фірмі згодом відмовили в можливості використовувати логотип з грифоном, що змусило NEVS перейти до власної емблеми.

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Проданий Saab – це седан 9-3 Aero Turbo4 з дволітровим бензиновим турбомотором, що розвиває 220 кінських сил, а також шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Автомобіль пофарбований у сріблястий колір, що поєднується з білим шкіряним салоном.

У 2015 році холдинг NEVS представив оновлені варіанти моделей 9-3 і 9-3X під власною торговою маркою, проте навіть зараз нічого не відомо про початок хоча б дрібносерійного випуску таких машин. У планах NEVS – компактний електричний седан 9-4 на модульній платформі Phoenix і батарейний кросовер 9-4x на "візку" Theta компанії GM.

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