STELMAN – Хмара: слухайте потужну пісню, яка має бути у вашому плейлисті

У ці непрості для України часи народжується сильна та потужна музика. Так, виконавець STELMAN випустив крутий кліп на пісню "Хмара".

Слухайте композицію "Хмара" разом з Радіо MAXIMUM. А також не забувайте додавати її до свого плейлиста, адже вона однозначно заслуговує на те, щоб бути у вашій музичній бібліотеці.

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STELMAN – Хмара, слухайте онлайн потужну пісню:

Мене дуже болить душа за нашу Неньку, кожного з нас болить душа за нашу Країну… Але все обов'язково закінчиться, – "сонце вийде понад степом і подарує нам Волю!, – сказав STELMAN.

Додайте цю композицію до свого плейлиста. А також не забувайте ділитися нею з іншими. Нехай її почує якомога більше людей.

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