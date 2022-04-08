Сергій Бабкін показав війну в Україні у новому кліпі на пісню "Далі ми самі"

Співак Сергій Бабкін випустив кліп на пісню "Далі ми самі", в якому показав усі жахи війни в Україні. А прибуток від монетизації пісні перерахує дитячій лікарні у рідному Харкові.

Український виконавець Сергій Бабкін 7 квітня на своєму YouTube-каналі презентував пісню про війну в Україні. Кадри та відео, які використали у кліпі, показують усі злочини та жахіття, які чинить російська армія.

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Цю композицію артист написав у березні цього року у Дніпрі, куди він разом із сім'єю евакуювався з Харкова. Над піснею також працював Сергій Сидоренко, один із найкращих духових музикантів, та мультиінструменталіст Олександр Шульга. Автор відео – режисер Павло Зеленов.

Бабкін зазначив, що усі кошти від видання та монетизації пісні перерахують на допомогу Харківській Обласній Дитячій Клінічній лікарні №1.

Слухати пісню Сергій Бабкін & Sound Kalpa (feat. Sidor) – Далі ми самі:

Слова пісні Сергій Бабкін – Далі ми самі:

1К

Зовні спека

Всередині тиша

Як я раніше цього

не помічав

Біла лелека додому кличе

Не знайду слів, щоб пояснити очам

Десь там

глибоко вибухи

Зла мета

на дахи

Поміж стінами янголи

Дивляться в небо

По містах

Стомлені видихи

НІЧ світає

Скажені птахи

час від часу

перебої мрій

Від тебе

ПР

Звільни від тягаря зайвих думок

Звільни від тягаря зайвих думок

А далі ми

Далі ми самі

2К

У безпеці

душа мальовнича

ніколи фарб ні в кого не позичав

Від себе втеча

Долоні вкрили обличчя

Кожного ранку ніби

Мовчки кричав

"Не цією піснею я хотів розпочинати свій творчий 2022. Але довелося розпочати рік з неї. Ніколи не думав, що такий твір може з'явитися у моєму доробку. Як і всі ми, українці, не так уявляв свою весну. Але творчість і мистецтво ніколи не зупиняються, як би боляче не було, як би не було складно. Воно є, воно існує незалежно від обставин. Воно резонує, плаче та кричить. Все відчуває та все чує. Ця пісня назавжди для мене залишиться особливою. Нагадуватиме мені про сьогоднішні дні, про те, що нам усім довелося пережити, що назавжди змінило наше життя. Це замикання в системі неможливо було уявити, неможливо було побачити у найстрашніших снах! Дуже сподіваюся, що така пісня в мене буде одна, і я не встигну написати чогось подібного. Бо незабаром усе закінчиться – буде наша перемога і настане мир. Наша країна почне розквітати! Не наново, а вийде на новий рівень, на нову висоту свого польоту. Набуде неймовірної сили духу, згуртованості, любові. Кожне життя матиме сенс!" – прокоментував нову пісню Сергій Бабкін.

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