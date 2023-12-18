Ставлення до ЛГБТК+ спільноти: рейтинг європейських країн

У рейтингу країн Європи щодо рівня забезпечення прав ЛГБТК+ спільноти Україна посіла 39 місце. Всього аналізували 49 країн.

Про це йдеться у звіті ILGA – Міжнародної асоціації лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерних й інтерсексуальних людей.

Читайте також: Тріумфальне повернення Антона Вельбоя у лейбл PAPA Music: прем’єра нового синглу

Укладачі рейтингу оцінюють кожну країну за рівнем законодавства щодо недискримінації, сімейного права, злочинів на ґрунті ненависті, юридичного визнання статі тощо. За результатами аналізу країна отримує оцінку від 0% (грубі порушення прав людини, дискримінація) до 100% (дотримання прав людини, повна рівність для представників ЛГБТК+ спільноти).

Перше місце в глобальному рейтингу країн традиційно посідає Мальта з результатом 90,29%. У першу п’ятірку також увійшли Бельгія – 77,37%, Данія – 76,54%, Іспанія – 74,1% та Фінляндія – 70,62%.

Україна в рейтингу стоїть між Ліхтенштейном (20,28%) і Болгарією (19,86%). Найгірші результати демонструють Туреччина (4%) та Азейбарджан (2,41%).

Яка ситуація в Україні?

В ILGA продовжують фіксувати ворожі висловлювання та злочини на ґрунті ненависті проти ЛГБТК+ спільноти. Зокрема, йдеться про злочини на окупованих росією територіях, де представники спільноти стикаються з викраденнями, переслідуваннями, катуванням і сексуальним насильством.

Крім того, у звіті згадані гомофобні висловлювання посадовців, зокрема міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа та колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Серед позитивних зрушень укладачі рейтингу відзначають ратифікацію Стамбульської конвенції в червні 2022-го і підписання закону "Про медіа", що забороняє дискримінаційні висловлювання за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Також фіксують покращення суспільної думки щодо ЛГБТК+ спільноти. Зокрема, укладачі рейтингу посилаються на дослідження Київського міжнародного інституту соціології, згідно з яким більше половини українців (54%) ставиться до представників ЛГБТ-спільноти позитивно або нейтрально.

Варто знати: Розпочалось голосування за 11-го фіналіста Нацвідбору Євробачення 2024