Розпочалось голосування за 11-го фіналіста Нацвідбору Євробачення 2024

Суспільне Мовлення запустило нове опитування в Дії: українці можуть у кілька кліків обрати ще одного – одинадцятого фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024.

Переможець Нацвідбору боротиметься за право представити Україну на 68-му Пісенному конкурсі в Мальме. Опитування триватиме з 15 до 21 грудня.

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За словами Оксани Скибінської, голови делегації України на Євробаченні, "глядацький вибір" – одне з нововведень цьогорічного Національного відбору.

Перед початком роботи над Євробаченням-2024 ми поставили собі за мету розширити кількість фіналістів, адже, на жаль, провести повноцінні півфінали в умовах війни можливості немає. При цьому всі учасники лонглиста варті того, щоб їхні пісні слухали і з їхньою творчістю знайомилися ближче. Рішенням став додатковий етап – глядацький вибір, – поділилася Оксана Скибінська.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок Дія, в розділі "Послуги" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 9 кандидатів. Голосувати можна лише один раз, змінити свій вибір – неможливо.

Кандидати на участь у фіналі:

ANKA – "Палала"

Carpetman – "Endless fight"

KARYOTYPE – "Sadness"

KRYLATA – "Queen"

PARFENIUK – "Серед вітрів"

SHÉPA – "SUPERNOVA"

STASYA – "Rika"

SWOIIA ​​– "Little Angels"

TESLENKO – "Lights go up"

За результатами опитування буде сформовано рейтинг: якщо учасник з найбільшою кількістю голосів через вагомі причини не зможе взяти участь у фіналі, до нього пройде наступний за списком претендент. Повний перелік фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня.

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору та представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

Нагадаємо, що у листопаді Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів Національного відбору на Євробачення-2024. До списку потрапили: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.

68-й Пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

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