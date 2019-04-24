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Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото

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Собаки, які напакостили - фото 1
Собаки, які напакостили

Собаки відрізняються від інших домашніх тварин особливою прив'язаністю до господарів, але інколи бунтарський характер нагадує про себе. Ці собаки розважались, не підозрюючи, що їх зняли на камеру!

Власники собак знають, що відданість цих пухнастиків заміняє тисячі слів, однак і в них бувають незвичайні побажання та моменти, коли важко пояснити їх дії. Тому, коли господарі виходять за двері, домівка перетворюється на повноцінний замок собак, які дозволяють собі все, що тільки заманеться. Закінчується це, зазвичай, чимось розбитим і роздертим, а також дуже сумними очима улюбленців. А цих тварин упіймали на гарячому!

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Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323545

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323546

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323547

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323548

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323549

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323550

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323551

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323552

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323553

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323554

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323555

Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото - фото 323556

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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