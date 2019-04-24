Що роблять собаки, коли нікого нема вдома: епічні фото

Собаки відрізняються від інших домашніх тварин особливою прив'язаністю до господарів, але інколи бунтарський характер нагадує про себе. Ці собаки розважались, не підозрюючи, що їх зняли на камеру!

Власники собак знають, що відданість цих пухнастиків заміняє тисячі слів, однак і в них бувають незвичайні побажання та моменти, коли важко пояснити їх дії. Тому, коли господарі виходять за двері, домівка перетворюється на повноцінний замок собак, які дозволяють собі все, що тільки заманеться. Закінчується це, зазвичай, чимось розбитим і роздертим, а також дуже сумними очима улюбленців. А цих тварин упіймали на гарячому!

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