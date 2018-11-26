Лідери Шахтаря пропустять матч Ліги Чемпіонів

У поєдинку проти Хоффенхайма за гірників не зіграють Ярослав Ракицький і Марлос.

Стала відома заявка донецького "Шахтаря" на матч проти "Хоффенхайму" у 5-му турі групового раунду Ліги Чемпіонів.

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У списку 20-ти футболістів відсутні лідери "гірників" захисник Ярослав Ракицький та півзахисник Марлос, які продовжують відновлюватися після травм. Так виглядає заявка "Шахтаря" на матч проти "Хоффенхайма":

Воротарі: Пятов, Шевченко. Захисники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі. Півзахисники: Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Коваленко, Болбат, Сіпріано, Нем, Дентіньо, Тайсон, Тотовицький. Форварди: Кайоде, Мораес.

Матч Хоффенхайм – Шахтар відбудеться завтра, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

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