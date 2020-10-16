Стартували продажі українського вантажного електробайка Delfast Trike

Українська компанія Delfast оголосила про початок продажів триколісного електричного велосипеда Delfast Trike, створеного для малого бізнесу та індивідуальних підприємців. Розробка нової моделі з нуля зайняла пів року.

Триколісний велосипед Delfast Trike оснащується електродвигуном на задній осі потужністю 750 Вт, якого достатньо для перевезення 300 кг вантажу (повна маса з урахуванням ваги велосипеда у 90 кг і ваги водія перевищує 400 кг) зі швидкістю до 34 км/год. У підсумку цей триколісний велосипед підходить для будь-якого типу служби доставки, включаючи транспортування легких пакетів продуктів і негабаритних товарів. Для людей, які працюють сантехніками, електриками і т.д., також може бути корисним такий байк.

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Delfast Trike укомплектований літій-полімерною батареєю 48 В/46 А (2,2 кВт·год), ресурс якої знизиться не більше ніж на 20% після 1500 циклів заряду-розряду (близько 105 тисяч км "гарантійного" пробігу). Залежно від завантаження і стилю водіння запас ходу байка складає від 60 до 110 км, чого за даними компанії вистачає на 20 доставок по місту в день. Повний заряд акумулятора вимагає 4-6 годин, робоча температура коливається в діапазоні від -30°C до +65°C.

Повна вартість триколісного електричного велосипеда Delfast Trike становить 3799 доларів, а виготовлення займе близько 10-12 тижнів, доставка – 9-12 тижнів.

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