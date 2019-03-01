Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Smart покаже в Женеві оригінальний концепт електрокара

  • 11
Концепт електрокара від Smart - фото 1
Концепт електрокара від Smart / motor1

Майбутнє німецького автовиробника Smart поки що залишається невизначеним. У деяких джерелах говорилося, що бренд може повністю зникнути, але уже наступного тижня буде представлено концепт нового електричного авто.

Повністю електричний концепт, який отримав ім'я Smart Forease +, буде представлений в рамках автосалону в Женеві, який в свою чергу почне свою роботу вже наступного тижня.

І ще: Seat поділився зображенням першого електромобіля

Електрокар Smart Forease + - фото 311065
Електрокар Smart Forease +

Примітно, що Smart представив автомобіль Forease на торішньому Паризькому автосалоні. Нова концепція дуже схожа, але на відміну від минулорічної прем'єри має знімний м'який верх, помаранчеві акценти, великі колеса з іншим дизайном, а також характерну форму задньої частини кузова.

Ґрунтуючись на серійному електромобілі EQ ForTwo Cabrio, концепція повинна бути повністю електричної, але поки що нам не розкривають всіх подробиць.

Електрокар Smart Forease + - фото 311064

Електрокар Smart Forease + - фото 311066

Електрокар Smart Forease + - фото 311067

Електрокар Smart Forease + - фото 311068

Читайте також: Наймасштабніші в історії автомобільні затори у фото

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
  • Вчора, 19:21
  • 1929
До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му
  • Вчора, 12:00
  • 2839
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1265563
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології