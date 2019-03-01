Smart покаже в Женеві оригінальний концепт електрокара

Майбутнє німецького автовиробника Smart поки що залишається невизначеним. У деяких джерелах говорилося, що бренд може повністю зникнути, але уже наступного тижня буде представлено концепт нового електричного авто.

Повністю електричний концепт, який отримав ім'я Smart Forease +, буде представлений в рамках автосалону в Женеві, який в свою чергу почне свою роботу вже наступного тижня.

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Електрокар Smart Forease +

Примітно, що Smart представив автомобіль Forease на торішньому Паризькому автосалоні. Нова концепція дуже схожа, але на відміну від минулорічної прем'єри має знімний м'який верх, помаранчеві акценти, великі колеса з іншим дизайном, а також характерну форму задньої частини кузова.

Ґрунтуючись на серійному електромобілі EQ ForTwo Cabrio, концепція повинна бути повністю електричної, але поки що нам не розкривають всіх подробиць.

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