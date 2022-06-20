Стартап з України запускає благодійний NFT-проєкт: він розповість про війну

Українці не втомлюються нагадувати усім про те, що ми понад три місяці титанічно протистоїмо російській агресії. З цією метою український стартап запустив благодійний NFT-проєкт.

Про це розповіли у Мінцифри. Там нагадали, що NFT-інновації стали важливою частиною боротьби України проти агресії з боку Росії.

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Так, стартап Zibra AI запустив благодійний NFT-проєкт, який отримав назву Sirens Gallery. Його мета – прославити сміливість українців, а також назавжди записати історію цієї війни у блокчейн.

Що таке Sirens Gallery? Це 150 найважливіших подій війни Росії проти України. Вони викладені у хронологічному порядку та згенеровані нейронною мережею. Причому зробила вона це на основі текстового опису.

Загалом планують у галереї представити 1991 зображення вирішальних подій цієї війни. Їх можна буде придбати у вигляді NFT-токенів. Причому мінімальна вартість одного лота еквівалентна 100 доларам, а максимальна – 10 тисяч.

У Мінцифри наголошують, що 100% коштів від продажу цих творів спрямують на благодійність. Мовиться про гуманітарну допомогу тим, хто постраждав від війни. А також їх перекажуть на потреби, пов'язані з відбудовою міст України.

Придбати NFT-токени можна буде 24 червня. Для цього слід перейти за цим посиланням.

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