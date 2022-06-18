Манґа про Привида Києва, яка з'явилася в Японії, буде й українською

Японський мальопис про легендарного Привида Києва видадуть українською мовою. Читайте далі та дізнайтеся подробиці щодо нового книжкового видання!

В офіційному акаунті у Твіттері Мацуди Джюко, автора манґи, з'явилося повідомлення про український переклад мальопису.

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Він опублікував анонс, з якого стало зрозуміло, що роботу над українським виданням веде "Видавництво Ранок".

"Українська версія "Привид Києва", яка незабаром вийде в Україні – це круто" – прокоментували творці манґи.

まもなくウクライナで発行される予定の「キエフの幽霊」ウクライナ語版 かっこいい pic.twitter.com/DKVaj95GFZ — 松田重工 土曜日 東 シ88b (@matsudaHI) June 18, 2022

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