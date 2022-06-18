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Манґа про Привида Києва, яка з'явилася в Японії, буде й українською

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Манґа про Привида Києва, яка з'явилася в Японії, буде й українською - фото 1

Японський мальопис про легендарного Привида Києва видадуть українською мовою. Читайте далі та дізнайтеся подробиці щодо нового книжкового видання!

В офіційному акаунті у Твіттері Мацуди Джюко, автора манґи, з'явилося повідомлення про український переклад мальопису.

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Він опублікував анонс, з якого стало зрозуміло, що роботу над українським виданням веде "Видавництво Ранок".

"Українська версія "Привид Києва", яка незабаром вийде в Україні – це круто" – прокоментували творці манґи.

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