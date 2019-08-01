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Старий склад у Сіднеї перетворили в сучасне житло: фото

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Склад переробили в ідеальне житло - фото 1
Склад переробили в ідеальне житло / Rory Gardiner

Одна зі старих споруд у Сіднеї, яка встигла побути і складом, і офісом, отримала нове життя завдяки умілим архітекторам. Від такого помешкання навряд би хтось відмовився!

У передмісті Сіднея двоповерховий цегляний склад доволі довго намагався знайти своє покликання. Таким занедбаним його помітили нові господарі, які звернулись до архітектурної студії Ian Moore Architects. Фахівці вирішили зберегти суворий екстер'єр споруди, а от всередині перетворили її на ідеальний лофт, який поєднує робочі та житлові зони, а також гаражі.

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Індустріальний стиль залишився ключовим у новому образі колишнього складу, однак побільшало білого кольору, а простір розділили на два рівні: верхній для житлових кімнат, а нижній для гаражів, додаткових приміщень та подвір'я. Важко повірити, що за цегляними стінами ховається сучасне австралійське помешкання.

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Старий склад у Сіднеї перетворили в сучасне житло: фото - фото 345005

Старий склад у Сіднеї перетворили в сучасне житло: фото - фото 345006

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Джерело всіх фото: Rory Gardiner

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Джерело: magazindomov
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