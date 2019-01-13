Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони

Старий Новий рік – унікальне, веселе свято, яке має безліч традицій і прикмет. Розповідаємо, як зустрічати Старий Новий рік 2019 і які прикмети та заборони пов'язані з ним.

Старий Новий рік 2019 святкують в ніч з 13 на 14 січня. На відміну від Різдвяної куті (6 січня) і Голодної куті (18 січня) стіл на Щедрий вечір готують за принципом "чим більше, тим краще".

Це цікаво: Посівалки на Старий Новий рік 2019: найкращі засівалки для дітей

Традиції і прикмети на Старий Новий рік 2019

Існує безліч традицій на Старий Новий рік і одна з них – це ворожіння дівчатами на свого судженого. За старих часів вірили, що в цю ніч уві сні можна побачити свого майбутнього чоловіка. Також у Старий Новий рік прийнято було пригощати гостей пирогами зі свинини, бо Святого Василя вважали покровителем свинарства.

Смачні пироги на Старий Новий рік

Давати гроші в борг на Старий Новий рік вважається поганою прикметою, але отримати гроші – хорошим знаком. Також свято зустрічали в новому і гарному одязі, щоб весь рік провести в такому. Якщо на Старий Новий рік буде заметіль, то урожай горіхів буде хорошим, а якщо ясне і зоряне небо, то багатий урожай ягід. Пухнастий сніг на гілках дерев і густий туман вказують на рясний урожай.

Важливий обряд у Старий Новий рік: засівання

У перший день Старого Нового року, тобто 14 січня, до сходу сонця прийнято було "засівати", тобто ходити до родичів, знайомих з зерном і, розсипаючи його у будинку, бажати багатства, успіху, щастя. Виконувати цей обряд могли тільки чоловіки і хлопчики.

Пояснювалося це просто. Кожен господар уважно дивився, хто першим переступить поріг його будинку в році, що настав: якщо хлопчик чи здоровий чоловік – на щастя, якщо жінка (дівчинка) або старий, каліка – до біди.

Обряди на Старий Новий рік 2019

Обряд з варінням каші

Варіння каші – ще один своєрідний обряд. У новорічну ніч старша з жінок, приблизно о другій годині, приносила крупу, зазвичай гречану, з комори, а старший чоловік приносив з колодязя або річки воду. Чіпати крупу і воду до тих пір, поки піч не топили, було не можна – вони просто стояли на столі.

Після того, як піч топили, всі інші домочадці сідали за стіл, а старша з жінок починала розмішувати кашу в горщику. Якщо каша виходила наваристою і розсипчастою, а горщик був просто повним, кашу на ранок з'їдали і очікували щасливого року і багатого врожаю. Кашу викидали, якщо вона вилазила з горщика або горщик тріскався – це було передвісником невдалого року.

Головні традиції на Старий Новий рік

Ворожіння на Старий Новий рік

Ворожіння на Старий Новий рік на цибулинах проводиться так: всі дівчата беруть по цибулині і поміщають їх корінцями у воду, після чого спостерігають – чия цибулина раніше дасть зелені паростки, тій дівчині раніше бути заміжньою.

Ворожіння на Старий Новий рік за іменами перехожих. Потрібно вийти з дому і гукнути першу зустрінуту людину чоловічої статі, запитавши, як його ім'я. Яке ім'я назве – так і зватимуть майбутнього чоловіка.

Ворожіння на Старий Новий рік

Ворожіння на Старий Новий рік на гребінці. Перед сном дівчина кладе під подушку гребінець зі словами "Суджений, ряджений, прийди і розчеши мені волосся". Якщо уві сні бачить, як чоловік розчісує їй волосся, то бути їй заміжньою за тією людиною, яка приснилася.

Ворожіння на Старий Новий рік на розмовах. Ходили підслуховувати під вікнами у сусідів і за тим, що чули, судили про майбутнє заміжжя. Якщо в хаті лаялись – то чоловік буде сердитий, якщо сміялися – веселун, якщо випивали – п'яниця.

Що не можна робити на Старий Новий рік

Вважається, що в цей день не слід вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети. Рахунок монет нібито принесе сльози на весь рік.

Також вірять, що на Старий Новий рік не можна нічого давати в борг, інакше весь рік в боргах проведеш. Якщо 14 січня винести з дому сварки, то і щастя з дому винесеш.

У перший день Старого Нового Року в будинок першим повинен увійти чоловік, саме тому посівати ходять тільки хлопчики.

І ще: Привітання з Старим Новим роком 2019 і прикольні картинки на свято