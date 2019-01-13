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Привітання з Старим Новим роком 2019 і прикольні картинки на свято
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Найкращі привітання зі Старим Новим роком 2019 українською мовою – у нашій добірці. Зібрали для вас красиві поздоровлення у віршах, прикольні смс та побажання прозі, а також гарні картинки. Шукайте найкрутіше вітання!
Традиційно Старий Новий рік і Василя ми відзначаємо 14 січня. Саме на цю дату припадає початок 2019-го за старим стилем, тобто юліанським календарем. Це – веселе свято, у яке прийнято накривати багатий стіл, щедрувати та, звісно, поздоровляти один одного з Старим Новим роком та Василем. Підготували для вас найкращі привітання зі святом на українській мові, які можна надіслати всім друзям, рідним та колегам.
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:
- Гарні вірші для привітання
- Оригінальні SMS вітання
- Красиві побажання своїми словами
- Жартівливі поздоровлення
- Новорічні листівки
- Вітальні відео
Привітання з Старим Новим роком 2019 у віршах
***
Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!
***
З Старим Новим роком вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
***
Нехай новорічні засяють вогні!
Щастя й добробуту вашій сім'ї!
Бажаю, щоб злагода вдома була,
І щоби раділа вся ваша сім'я,
Щоб рік що приходить,
Був кращим за всі,
Удачі у бізнесі,
Й в справах усіх!
***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В старому Новому році!
***
Нехай Старий Новий рік
До Вас у дім ввійде,
Замети сміху принесе.
Веселощів, музики, віршів,
Цукерок і смачних пирогів.
Надій, успіхів і перемог
І доброти на багато років!
***
Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накриваєм
І гостей усіх скликаєм.
Не втомились випивати –
Будем знову святкувати!
А мороз на вулиці – ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком!
***
Ось і знову Новий рік!
Нехай і старим він зветься,
Вам у ньому точно пощастить,
А печаль вас не торкнеться!
Нехай же щастя і любов
У вашому житті будуть поруч.
Нехай удача знову і знову
Вас пестить ніжним поглядом!
***
Новий рік ми зустріли біля ялини,
Різдво відзначили уже,
Озирнутися навіть не встигли,
Й нове свято на дворі!
Це – Старий Новий рік!
З ним тебе і вітаю,
Щоб пройшов він без турбот,
Щастя і добра бажаю!
***
Йшов він лісом, йшов він степом,
Містом і селом,
Щоб велику Україну
Обгорнуть теплом.
У родину нашу дружню
Тихо увійшов
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки,
Сміх і тут, і там.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Українці, вам!
Вінчування з наступаючим Старим Новим роком
Я тобі побажаю
Новорічного щастя,
Може, долю вблагаю
І попрошу, як вдасться.
І посію пшеницю
Золотисту, як сонце,
Щоб тобі, білолиця,
Світив вогник в віконці.
І посію ячменем
На поріг, на загату,
Півмішка, повні жмені,
Щоб була ти багата.
І вівсом побажати
Дозволь хату бажану,
Щоби хлопці вусаті
Не чіплялись незванно.
І посію горішком
Тим лісковим, кедровим,
Щоб всміхалась хоч трішки
І щоб була здорова.
І посію травою
З усіма квіточками,
Щоб ти була Весною,
Усміхалась піснями.
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю.
З Новим Роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати.
Щоб в достатку було сала
І свиня вас не кусала.
Щоб мали маму і доброго тата,
Щоб була ваша хата на гроші багата.
Щоб чехи хати мурували,
Італійці самотніх доглядали,
Щоб поляки в Вас трави косили,
Німці загрібали, а москалі зі стайні гній викидали.
Хай все це збувається, з Новим Роком!
Христос Рождається!
Короткі СМС вітання на Старий Новий рік
***
Хай цей Старий Новий рік
Купу удачі тобі принесе!
Кіло посмішок, центнер сміху,
Тонни щастя і успіху!
***
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!
***
Новий рік знову прийшов!
Ну і що, що Старий, не біда!
Нехай у тебе все буде добре,
Сьогодні, завтра і завжди!
***
Бажаю щирих усмішок
Й сердечного тепла,
У Новім році вам багато
Щастя, ніжності й добра!
***
Наша сім'я вам бажає
Щастя в Старий Новий рік!
Нехай всього завжди вистачає,
Життя нехай буде без турбот!
***
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
***
З святом тебе чарівним,
З Новим роком ще раз.
Я бажаю тобі щастя
І любові великий запас!
***
Чи вiн старий, чи може він новiший –
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров'я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – з старим Новим роком!
***
Старий Новий рік настав!
Ти про нього пам'ятав?
І тебе я з ним вітаю!
Сміх і танці обіцяю.
Будем всі ми святкувати
Пити, їсти і гуляти!
***
Стіл накриємо ми знову,
Новий рік знову приперся,
Всіх ми будемо вітати,
У світі ніде немає такого!
***
Краще свята, ніж Старий Новий Рік
У Всесвіті цілої не знайдеться.
Якщо в перший раз проспав народ,
То тепер вже точно відірветься!
Новорічні побажання і віншування в прозі
***
Ось і настало ще одне чудове свято – Старий Новий рік. І у вас з'явився ще один шанс загадати те, що не встигли на 1 січня. Нехай ще раз засяюють вогні на ялинці, в кожному серці загориться вогник надії на світле майбутнє і здійснення заповітної мрії. Зі святом!
***
Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2019 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!
***
Сьогодні нам випав унікальний шанс відсвяткувати Новий Рік ще раз. Повторити все те, приємне, що сталося з нами. Ще раз побажати один одному добра і обдарувати променями своєї любові і добра. Я хочу побажати вам від щирого серця, щоб всі наступні дні цього року ви себе почували такими ж щасливими, радісними, повними сил і бажання жити. Нехай цього новорічного настрою, цих чарівних емоцій вистачить на цілий рік!
***
Нехай в Старий Новий рік серце знову повірить в чудеса, а душа відкриє двері для нових пригод і надій. Бажаю залишити все сумне і погане за плечима, взяти в Новий рік з собою мрію і продовжувати свій шлях з любов'ю і відмінним настроєм!
***
Старий Новий рік – це чудовий привід ще раз зібратися за щедрим столом зі своїми друзями і близькими. Нехай він порадує вас чарами, подарунками, запахом ялинки і мандарин. Нехай збудеться те, що було загадане, і в будинок увійдуть ті, кого завжди чекають. Нехай шампанське іскриться, а душа ваша буде сповнена свята. Зі Старим Новим роком!
***
Нехай старий рік забере всі хвороби, печалі і негаразди, а Новий нехай подарує удачу, здоров'я, благополуччя і щастя. Затишку вдома та гармонії в душі!
***
Від щирого серця вітаю зі Старим Новим роком і бажаю позитивних днів, яскравих подій, хороших друзів і море приємних відкриттів. Нехай мрії збуваються, зарплата підвищується, температура знижується, а любов додається. Перспективних ідей, нових можливостей, улюблених занять, міцних обіймів і ніжних поцілунків.
***
В цей Старий Новий рік я хочу побажати все минуле залишити в минулому і з нового старту прямувати до великого успіху і великої мрії. Бажаю весело відзначити Новий рік за старим стилем. Удачі, любові і здоров'я!
***
Бажаю, щоб старий рік забрав пил невдач і осколки образ, щоб новий рік ступив на поріг з мішком добрих подарунків. Нехай міцнішає здоров'я, як морози на вулиці, а життя з кожним днем життя стає все прекраснішим!
***
Приймайте вітання в Старий Новий рік! Це відмінний привід знову зібратися і закріпити побажання, які були сказані в новорічну ніч, і додати нові – всі вони тепер обов'язково збудуться!
***
Нехай цей Старий Новий рік подарує тобі максимум позитивних емоцій! Я бажаю, щоб новорічне диво допомогло тобі втілити в реальність всі нереальні мрії і бажання! Щиро усміхайся і наповнюй своє життя любов'ю, добром і яскравими подіями!
Прикольні поздоровлення і віншування
***
Я – новорічна смска, яка прийшла із запізненням на 2 тижні, але від цього не втратила в актуальності, адже сьогодні – Старий Новий рік! Зі святом!
***
Ось прийшов до нас в гості Старий Новий рік
Тримається за печінку радісний народ!
***
Старий Новий рік для тих,
Хто відсвяткувать не встиг.
Новий рік якщо проспав,
І салат не скуштував,
Ти сьогодні наливай,
Про харчі не забувай,
Наминай все, їж і пий,
Лише посуд ти не бий!
А танцюй і веселись,
І сьогодні не журись!
***
Хай вам в Новому Старому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома – скрізь.
Хай вам насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
Й не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А скребе тебе по спинці
***
Сьогодні час похмелитися,
Адже свято триває,
І в Новий рік легко напитися,
Хоч старим називається!
Під ялинкою знайдемо гроші
І, не зважаючи на моду,
Чудово проведемо час
Зі старим Новим роком!
***
Ось і Старий Новий рік
Наливай, чесний народ!
Вітаю і бажаю
Ніяких не знати турбот:
Щоб чарка не порожніла,
Щоб дружина завжди хотіла,
Щоб бензину повний бак,
Щоб тебе боявся ворог,
Щоб дівчата усміхалися,
Щоб гроші не кінчалися,
І бажання будь-які
Дуже швидко виконувались!
***
Ось і старий Новий Рік!
Свято продовжується!
Хоч звучить, як анекдот,
Тільки дуже подобається.
Два тижні безперервно
Не здаємо позиції.
Новий? Старий? Хто зрозуміє?
Стародавня традиція!
***
Старий Новий рік прийшов
Свято лине до нас знов.
Ще салати не скінчились,
Ми ще добре не напились.
Друзі! Всі мерщій до хати!
Будем знову відмічати!
Пити є ще досхочу,
Я від щастя закричу:
"З святом я всіх вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!"
***
Щедрівочка щедрувала
З Новим Роком вас вітала,
Щоб і курки в вас неслися,
Щоб і свині в вас велися,
Щоб і кіт у хаті нявкав
І собака в дворі гавкав,
Щоб ваш дім фінанси мав,
А в господаря стояв!
***
Я вам завінчую, як добре жити:
Нехай вся біда від вас біжить,
Нехай вам здорові діти ростуть,
Нехай вам яйце знесе когут.
Щоб мали ви всього: і в хаті, і в полі,
Щоб хліба і сала ви мали доволі!
Щоб мирно жили, веселились,
Щоб вам ся вродив:
Часник, як бик,
Цибуля, як дуля,
Капуста, як баба тлуста,
Овес, як кудлатий пес,
Коноплі аж до стелі,
Щоб не було сварки в оселі!
***
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю,
Не на рік, не на два,
А на многії літа!
Віншую вам нині
Усі добрі люди;
Хай в кожній родині
Завжди радість буде.
Хай кожної днини
Вам Бог помагає,
Біда хай загине,
А сонце сіяє.
І щиро бажаю,
Щоб в році Новому
Добро прибувало
До вашого дому!
І будьте щасливі
Разом з діточками,
Хай смутку і кривди
Не буде між вами.
Худібка і птиця
Нехай виростає,
А грип хай пташиний
Ваш дім обминає.
Нехай рясно родить
І жито, й пшениця,
Усякеє збіжжя,
Усяка пашниця.
Щоб наша держава
Цвіла й багатіла
Та місце достойне
У світі посіла.
Хай вас не лякає,
Що ціни на газ
Підніме Росія
У декілька раз.
Бо ми українці,
Ми сильна є нація,
Нас навіть не стерла
З землі радіація.
А ви щоб всміхались
І були здорові
Та завжди купались
У морі любові.
Снаги вам і сили
У новому році,
Щоб вас не кололо
Ні в серці, ні в боці.
Щоб збулися всі
Ваші мрії натхнені
І завжди від грошей
Тріщали кишені.
Щоб ваша робота
Не дала вам вмерти,
Всіх вас годувала
До самої смерті.
Ну, мабуть, пора вже
Підводити риску;
Бажаю ще всім вам
Нормального тиску.
Хай ласкою щедро
Всіх Бог огорта
Й дарує вам многі
Та благі літа.
Картинки зі Старим Новим роком та Василем
Вітальні відео до Старого Нового року
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