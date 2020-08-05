Старий дизайн і свіже "залізо": Apple випустила оновлений iMac

Компанія Apple представила новий 27-дюймовий iMac з процесорами Intel 10-го покоління, поліпшеною графікою AMD, камерою FaceTime з високою роздільною здатністю 1080p, новою конфігурацією дисплея з нанотекстурою і підтримкою True Tone, чипом T2, мікрофонами студійного якості й іншими нововведеннями.

Тепер усі базові версії iMac поставляються з твердотільними накопичувачами (НАРЕШТІ!), а 27-дюймові моделі також отримали чип безпеки Apple T2.

Це цікаво: Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року

Нові iMac 2020 року отримали процесори Intel 10-го покоління, включаючи опції з шістьма, вісьмома та десятьма ядрами, а також оперативну пам'ять DDR4 2666 МГц від 8 до 128 ГБ.

Дизайн нових iMac геть зовсім не змінився

У базовій конфігурації моноблоки отримали SSD-накопичувачі на 256 ГБ, а кастомні версії доступні з 8 ТБ пам'яті. Також комп'ютери отримали нові графічні процесори Radeon Pro 5000-серії з 4/8/16 ГБ пам'яті GDDR6.

27-дюймові дисплеї отримали підтримку True Tone для кращого адаптивного колірного балансу. Крім того, покупці можуть вибрати дисплей з нанотекстурою, як в Pro Display XDR.

Екран iMac отримав підтримку True Tone

Також 27-дюймові iMac отримали камеру FaceTime з роздільною здатністю 1080p, як і в iMac Pro, а три мікрофони студійної якості схожі з тими, що встановлені у 16-дюймові MacBook Pro 2019 року.

iMac отримав кращу камеру FaceTime

Вартість 27-дюймових iMac в США не змінилася – комп'ютери стартують від $ 1799 і вже доступні для замовлення. Ціни в Україні наразі невідомі, але, традиційно, вони будуть значно вищими.

На жаль, оновлені iMac не отримали редизайн у стилі iPad Pro. Ймовірно, Apple випустить їх у наступному році.

Читайте також: Без чохла не носіть: блогер перевірив на міцність новий iPad Pro (2020)