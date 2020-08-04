Без чохла не носіть: блогер перевірив на міцність новий iPad Pro (2020)

Блогер Зак Нільсон, відомий своїми нещадними тестами на міцність всіляких гаджетів, дістався до планшета Apple iPad Pro (2020). Під час випробування автор відео вирішив перевірити, наскільки стійкий пристрій до механічних впливів.

iPad Pro (2020) – це вже друге покоління у лінійці планшетів компанії з приставкою Pro. У пристроїв дуже багато спільного в дизайні, але при цьому є певні відмінності. Зокрема, разюче відрізняється блок основної камери. В першу чергу Зак Нільсон протестував клавіатуру Apple Magic Keyboard. Усі клавіші очікувано виготовлені з пластику і легко дряпаються канцелярським ножем. Чого не скажеш про трекпад, який покритий міцним склом.

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При перевірці міцності дисплея з'ясувалося, що він дряпається на позначці у шість одиниць за шкалою Мооса, що свідчить про використання звичайного захисного скла. Для порівняння, сапфір пошкоджується на позначці у 9-10 одиниць. Аналогічним склом покрита і фронтальна, і основна камери пристрою.

Корпус планшета виконаний з алюмінію, а єдиний пластиковий елемент – заглушка в області магніту для стилуса Apple Pencil на торці. Після 15 секунд утримання запальнички біля дисплея пристрою з'явилася чорна пляма на матриці, яка повністю зникла через кілька хвилин.

Спроба зігнути планшет у чохлі не увінчалася успіхом: кейс надійно захищає гаджет від деформації. До слова, розрізавши замшеве покриття чохла, блогер виявив металеві вставки і величезну кількість магнітів, виконаних у формі квадратної сітки. Без захисного кейса iPad Pro (2020) виявилося легко зігнути руками.

Таким чином, Зак Нільсон зробив висновок, що по міцності новий планшет нічим не відрізняється від попередника.

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