Старий дизайн і нові можливості: чим здивує iPad mini

Ми вже чули про те, що Apple у цьому році збирається представити нову версію планшета iPad mini, який не оновлювався вже кілька років. Втім, джерела запевняють нас, що зовні він буде мало відрізнятися від свого попередника.

Нагадаємо, перший iPad mini вийшов у 2012 році, а останнє, четверте, покоління пристрою було представлено у 2015 році.

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І ось зараз ресурси Mac Otakara і DigiTimes одночасно підтвердили прийдешній випуск п'ятого покоління iPad mini. Відзначимо, що в минулому місяці про ймовірний випуск нового iPad mini також повідомляв ресурс Bloomberg, а потім згадку нового iPad mini було помічено у вихідному коді iOS 12.2.

З урахуванням того, що з моменту випуску моделі iPad mini 4 пройшло вже чотири роки, крім поліпшення технічних параметрів було б логічно припускати новий дизайн у стилі актуальних моделей iPad Pro 2018 року. Але нові дані вказують на те, що дизайн не буде сильно відрізнятися від попередника. Тобто, ніяких тонких рамок iPad mini 5 не отримає.

Ресурс Mac Otakara називає точні розміри корпусу нового iPad mini, які такі ж, як у нинішньої моделі iPad mini 4. Нова модель збереже кнопку Home, а також роз'єм 3,5 мм для навушників і порт Lightning, хоча моделі iPad Pro в минулому році перейшли на більш поширений USB-С. Також стало відомо, що мікрофон переїде в верхню центральну частину задньої панелі.

Новий iPad mini залишиться зі старим дизайном

Зрозуміло, новий iPad mini отримає поліпшені характеристики. За попередніми даними, "серцем" прийдешньої новинки буде SoC A10 Fusion або A10X Fusion. І нехай це не найновіші рішення, особливої ​​різниці у швидкості запуску додатків між iPad mini, iPad Pro 9.7 2018 і iPad Pro 2018, користувачі відчути не повинні, адже продуктивність флагманських платформ надлишкова вже не перший рік.

Водночас відсутність кардинальних змін у дизайні і стара платформа дозволять Apple продавати новий iPad mini за нижчою ціною. На жаль, поки точних даних про ціну немає, але нинішня модель iPad mini 4 зараз продається у США за $ 400, тоді як новіша модель iPad 2018, нехай і з меншим об'ємом пам'яті, коштує $ 330. Чи отримає маленький iPad підтримку стилуса Apple Pencil, поки невідомо.

Раніше йшлося про те, що Apple випустить п'яте покоління планшета iPad mini у першій половині 2019 року. Тобто, найбільш імовірним видається його анонс на WWDC 2019 червні. Там же, якщо вірити останнім чуткам, очікується прем'єра смартфона iPhone SE 2.

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