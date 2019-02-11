Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Бюджетний iPhone SE 2 показали на новому відео

  • 181
Показали нові деталі iPhone SE 2 - фото 1
Показали нові деталі iPhone SE 2 / vsviti

Ролик створений з урахуванням останніх чуток про смартфон. Очікується, що гаджет може з'явитися уже в цьому році.

У мережі з'явилося відео з iPhone SE 2, дизайн якого відтворено з урахуванням останніх чуток.

І ще: Apple розпочала продаж відновленого iPhone X

Так, останнє концептуальне відео демонструє деякі елементи дизайну SE 2, і в тому числі – дисплей з вирізом і повністю скляну задню стінку. За рахунок неї гаджет повинен отримати підтримку бездротової зарядки Qi.

Читайте також: В Україні подешевшали iPhone: ці моделі актуальні

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1950
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2876
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31421
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології