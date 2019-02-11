Бюджетний iPhone SE 2 показали на новому відео

Ролик створений з урахуванням останніх чуток про смартфон. Очікується, що гаджет може з'явитися уже в цьому році.

У мережі з'явилося відео з iPhone SE 2, дизайн якого відтворено з урахуванням останніх чуток.

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Так, останнє концептуальне відео демонструє деякі елементи дизайну SE 2, і в тому числі – дисплей з вирізом і повністю скляну задню стінку. За рахунок неї гаджет повинен отримати підтримку бездротової зарядки Qi.

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