Старі піаніно перетворили у стильні меблі: ідеї для декору

Фортепіано є доволі популярним інструментом, на якому навчають грати дітей, тому часто у домівках можна побачити цей інструмент. А що робити, якщо піаніно вже зовсім не працює – дивіться у підбірці креативного дизайну.

Гра на піаніно раніше вважалась важливою частиною освіти дітей та доповнювала кількість всеможливих гуртів школярів. Однак з роками рідко хто згадує про музичну освіту та догляд за клавішними, тому піаніно і навіть роялі можуть отримувати пошкодження та псуватися. У такі моменти настає час для креативних рішень, а улюблений інструмент стає частиною незвичайного дизайну. Зацініть:

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