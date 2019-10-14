Дизайн дивних спалень, у яких моторошно засинати: епічні фото

Інколи дизайнери та власники намагаються вразити своїм відчуттям смаку під час створення затишної спальні. Інколи все йде не за планом, і в таких місця справді моторошно бути наодинці. Готові до епічних дизайнів спальні, які висміюють в мережі?

Спальня вважається одним із найприватніших місць у квартирі, над дизайном якого навіть не доводить надто морочити голову. Однак власники цих кімнат вирішили, що місце для відпочинку має виглядати настільки епічно, щоб там можна було знімати романтичну драму чи навіть фільм жахів. Користувачі активно діляться справді дивними фото спалень, у яких не хочеться ризикувати ночувати.

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