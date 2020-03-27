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Карантин Коронавірус

Старі кросівки співробітника Apple продали за чималу суму

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Старі кросівки співробітника Apple продали за чималу суму - фото 1

Ношені кросівки з логотипом Apple, що належать одному зі співробітників корпорації, були продані на онлайн-аукціоні Heritage.

Фірмове взуття, якому приблизно 30 років, від корпорації Apple було виставлене на онлайн-аукціон. Продати кросівки вдалося за кругленьку суму – 9687 доларів.

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Самі ж кросівки білого кольору, а впізнаваний логотип у вигляді надкушеного яблука – різнокольоровий. В описі до товару зазначено, що взуття 42-го розміру і має сліди користування: на кросівках вицвіла фарба і є невеликі плями.

Таке взуття видавали в компанії своїм працівникам у 90-х роках.

Старі кросівки співробітника Apple продали за чималу суму - фото 394387

Старі кросівки співробітника Apple продали за чималу суму - фото 394388

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Джерело: fineart.ha
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