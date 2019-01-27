Старі книги перетворили на оригінальні скульптури: крута ідея

Оригінальні роботи американського майстра не залишать вас байдужими.

Ось уже багато років американський художник Майк Стілкі (Mike Stilkey) поповнює свою колекцію книжкового мистецтва.

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Художник з Лос-Анджелеса створює дивовижні скульптури, які вдихають нове життя у стопки старих книг. Унікальні твори мистецтва від Сілкі варіюються за масштабом, матеріалізуючись як в композиціях настільного типу, так і в монументальних інсталяціях.

І хоча автор часто експериментує з розміром, він завжди використовує один і той же предмет: "меланхолійний і іноді химерний склад персонажів, що населяють невизначені простори, фантазії-оповідання і казкові історії".

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