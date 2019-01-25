Що відбувається за кадром у талановитого фотографа

Як виглядає світ за кадром професійних фотографій.

Ні для кого не секрет, що для створення хорошої фотографії потрібні декілька важливих факторів: грамотно вибудувана композиція, світло, досвідченість фотографа і, звичайно ж, правильні налаштування фотокамери.

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Якщо ви вважаєте, що для створення додаткових ефектів в кадрі необхадне дороге додаткове обладнання, то ви дуже помиляєтеся.

Пропонуємо вам поглянути, що відбувається за кадром у талановитого фотографа Брендона Вулфела, коли він створює свої вражаючі знімки. По суті, він використовує звичайні повсякденні предмети, щоб перетворити просте фото на справжній шедевр.

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