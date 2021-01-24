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Старі фірмові сумки Ferrari продали за космічні гроші: фото

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Сумки Ferrari - фото 1
Сумки Ferrari / worldcarnews

На аукціоні Bring a Trailer продали набір багажу, що складається з п'яти шкіряних сумок і валіз, вироблених на італійській фабриці Schedoni в 1992 році спеціально для Ferrari 512 Testarossa.

За старі аксесуари продавець виручив цілих 8 000 доларів (приблизно 225 450 гривень за курсом).

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Набір італійського багажу містить дві дорожні сумки великого розміру, діловий кейс з кодовим замком, а також кілька жорстких невеликих валіз. Весь набір виконаний з високоякісної натуральної шкіри з фурнітурою з латуні. Усередині всі предмети багажу оброблені спеціальною тканиною.

Крім п'яти аксесуарів в комплект входять чохли для кожної сумки і валізи, а також захисний тент для самої Ferrari 512 Testarossa. У зв'язку з тим, що комплект багажу власник придбав в 1992 році, на всіх предметах є плями, подряпини і навіть тріщини.

Старі фірмові сумки Ferrari продали за космічні гроші: фото - фото 444468

Старі фірмові сумки Ferrari продали за космічні гроші: фото - фото 444469

Старі фірмові сумки Ferrari продали за космічні гроші: фото - фото 444470

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Джерело: worldcarnews
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