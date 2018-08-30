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Старенький седан Nissan Sentra перетворили у Ferrari F40

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Ferrari F40 - фото 1
Ferrari F40 / motorauthority

На продаж виставили репліку італійського суперкара.

На сайті Craiglist з'явилося оголошення про продаж репліки Ferrari F40, побудованої на базі седана Nissan Sentra зразка 1990 року. "Суперкар" отримав повністю новий кузов, розміри якого відповідають оригінальній машині, ковшеподібні крісла і спортивне кермо. Ціна – 5800 доларів.

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Інформації про технічні зміни на сайті немає. Проте машина Nissan Sentra оснащувалася 1,6-літровою "четвіркою" потужністю 90 кінських сил і 130 Нм крутного моменту. Коробка– п'ятиступінчаста "механіка". Ferrari F40 комплектувався твін-турбо мотором V8 об'ємом 2,9 літра, віддача якого становила 478 сил і 577 Нм моменту.

Репліка італійського суперкара - фото 273118
Репліка італійського суперкара
Репліка італійського суперкара - фото 273119
Репліка італійського суперкара
Репліка італійського суперкара - фото 273117
Репліка італійського суперкара

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Джерело: motorauthority
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