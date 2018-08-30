Старенький седан Nissan Sentra перетворили у Ferrari F40

На продаж виставили репліку італійського суперкара.

На сайті Craiglist з'явилося оголошення про продаж репліки Ferrari F40, побудованої на базі седана Nissan Sentra зразка 1990 року. "Суперкар" отримав повністю новий кузов, розміри якого відповідають оригінальній машині, ковшеподібні крісла і спортивне кермо. Ціна – 5800 доларів.

І ще: Skoda в Парижі покаже ще один концепт-кар

Інформації про технічні зміни на сайті немає. Проте машина Nissan Sentra оснащувалася 1,6-літровою "четвіркою" потужністю 90 кінських сил і 130 Нм крутного моменту. Коробка– п'ятиступінчаста "механіка". Ferrari F40 комплектувався твін-турбо мотором V8 об'ємом 2,9 літра, віддача якого становила 478 сил і 577 Нм моменту.

Репліка італійського суперкара

Репліка італійського суперкара

Репліка італійського суперкара

Читайте також: З'явилися перші офіційні знімки кабріолета BMW 8 серії