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Skoda в Парижі покаже ще один концепт-кар

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Skoda Vision RS - фото 1
Skoda Vision RS / motor1

На автосалоні в Парижі покажуть аж дві спортивні новинки від Skoda – до оголошеної раніше прем'єри кросовера Kodiaq RS додався новий концепт-кар Vision RS.

Зараз з усієї інформації про прототип відомо лише те, що він буде 4356 міліметрів у довжину, 1810 міліметрів у ширину, 1431 міліметр у висоту, а колісна база складе 2650 міліметрів.

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Судячи з тизера, мова йде про 5-дверний хетчбек з агресивною аеродинамікою та використанням карбону якщо не в конструкції, то в обвісі кузова точно.

За прогнозами, Skoda Vision RS перетвориться на серійний хетчбек, а точніше, в його спортивну версію. Модель прийде на зміну Skoda Rapid Spaceback, яку випускають зараз.

Skoda Vision RS дебютує в Парижі - фото 273032
Skoda Vision RS дебютує в Парижі / motor1
Skoda Vision RS дебютує в Парижі - фото 273031
Skoda Vision RS дебютує в Парижі / motor1

Якщо Vision RS стане серійною, то вона виявиться 3-ю RS-моделлю марки та додасться до Octavia RS і Kodiaq RS.

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Джерело: motor1
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