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Старенький Mustang перетворили на справжній суперкар: відео

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Mustang - фото 1
Mustang / maxim

У США справжні ентузіасти перетворили звичайний Mustang 1965-го року на екстремальний рестомод.

Для тих, хто не в курсі, рестомод – це поєднання оригінальної стилістики та естетики автомобіля з сучасними технологіями.

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До речі, під капотом у нього близько 1000 "конячок", що ставить його нарівні зі спорткарами. До того ж, виглядає він максимально агресивно і спортивно. Правда, щоб перетворити старий мустанг на цукерку доведеться заплатити 1 000 000 доларів. За основу взяли дуже дешевий Mustang, залишивши від нього тільки основу. Все інше, включаючи виготовлений вручну корпус – абсолютно нове.

Вся ця первісна міць від V8 з двома турбінами передається на задню вісь за допомогою шестиступінчастої секвентальної коробки передач.

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Джерело: maxim
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