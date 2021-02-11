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Старенький Mercedes з пробігом майже 200 000 км розігнали до максимальної швидкості: відео

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Старенький Mercedes з пробігом майже 200 000 км розігнали до максимальної швидкості: відео - фото 1

У мережі з'явився ролик, який доводить, що є ще порох у порохівницях у старого Mercedes S-class. 15-річне авто з пробігом 190 000 км на одометрі вдалося розігнати до 250 км/год. При цьому розкішний седан без проблем впорався з цим завданням.

Випробовували на потужність Mercedes-Benz S 320 CDI 2006 року, який укомплектований 3,0-літровим дизельним мотором з 235 к.с. Попри чималий вік, автомобіль перебуває у дуже хорошому технічному стані. Він легко дасть фору багатьом новішим моделям.

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Примітно, що у паспортних даних виробником заявлена максимальна швидкість на рівні 250 км/год. І це саме те, що вдалося "витиснути" з седана і його великого дизельного мотора.

Заїзд відбувався на німецькому автобані, де відсутнє обмеження швидкості. Розгін автомобіля зафіксували за допомогою GPS. До заявлених виробником максимальних 250 км/год цей Mercedes S-class розігнався за 26,1 с. При цьому перша "сотня" залишилася позаду через 8,4 с після старту.

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Джерело: youtube
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