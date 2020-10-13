Старенький Mercedes-Benz перетворили в атмосферний будинок на колесах

Повернувшись зі своєї подорожі Катя і Бьорн вирішили переобладнати фургон Mercedes-Benz 508D під комфортабельний будинок на колесах. У результаті була пророблена значна робота і вийшов затишний кемпер на трьох – для молодої пари і їхнього вірного чотириногого друга, пса Бальтазара.

Особливу увагу було приділено зовнішньому оформленню кемпера: на кузов нанесена аерографія у вигляді пейзажу зі зграєю птахів. А в темний час доби фургон Mercedes-Benz 508D зачаровує своїм світлодіодним підсвічуванням червоного кольору, яке випромінюється з-під днища, що в холодні зимові вечори візуально зігріває. Кемпер має традиційну скандинавську атмосферу з великою кількістю дерев'яного облицювання і теплими тонами.

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Ну а всередині Катя і Бьорн вбудували класну кухню – з 80-літровим холодильником на сонячній енергії, комбінованою раковиною/плитою з двома конфорками, а також достатній простір для зберігання продуктів. Кухня була зібрана з меблевих блоків IKEA. Пріоритетом стала безпека, тому був встановлений датчик, який відключає подачу газу в разі витоку.

У задній частині фургона розташована обідня зона з місцем для сидіння і розкладним столом для їжі та роботи. Бьорн планує в майбутньому поміняти стіл на щось більше, але на цей час цього більш ніж достатньо для пари.

У них також є повноцінний кутовий диван з містким відсіком. Попри те, що в багатьох кемперах, перероблених з фургонів, є стаціонарне ліжко, Каті і Бьорну не сподобалася ідея витрачати на це стільки корисного простору. Замість цього кутовий диван за допомогою висувної конструкції легко трансформується в повноцінне двоспальне ліжко.

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