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Audi 100 з пробігом 7 тисяч км виставили на продаж за Logan

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Audi 100 1989 року - фото 1
Audi 100 1989 року / suchen.mobile

У Німеччині виставили на продаж незвичайний екземпляр культової Audi 100. 32-річна машина має мінімальний пробіг і відмінний стан, при цьому оцінили її як новий Renault Logan.

З опису виходить, що седан був випущений у 1989 році, і за весь час у нього був лише один власник. Своєю "сотнею" він користувався дуже рідко, тому за 30 років вона наїздила лише 6 652 км.

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Машина весь час перебувала в гаражі, це дозволило їй відмінно збережеться – на кузові немає ні іржі, ні подряпин, а салон виглядає як новий. Продавець лише замінив розхідники, які постраждали від тривалого простою – шланги, прокладки і т.п.

Під капотом цієї Audi 1,8-літровий бензиновий атмосферний мотор потужністю 89 сил. Двигун працює у парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Оснащений седан гідропідсилювачем і люком.

Просять за автомобіль 11 700 євро, що для такої "капсули часу" не так вже й дорого.

Audi 100 з пробігом 7 тисяч км виставили на продаж за Logan - фото 429878

Audi 100 з пробігом 7 тисяч км виставили на продаж за Logan - фото 429881

Audi 100 з пробігом 7 тисяч км виставили на продаж за Logan - фото 429882

Audi 100 з пробігом 7 тисяч км виставили на продаж за Logan - фото 429884

Audi 100 з пробігом 7 тисяч км виставили на продаж за Logan - фото 429879
Audi 100 з пробігом 7 тисяч км виставили на продаж за Logan - фото 429883
Audi 100 з пробігом 7 тисяч км виставили на продаж за Logan - фото 429880

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Джерело: suchen.mobile
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