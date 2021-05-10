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Старенький iPhone XR обійшов топовий iPhone у бенчмарку: як так сталося
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Техноблогер Нік Акерман порівняв продуктивність різних моделей iPhone після оновлення прошивки до версії iOS 14.5.1. Результати тестування виявилися несподіваними. 3-річний гаджет з приставкою XR зміг обігнати по продуктивності навіть актуальну флагманську модель компанії.
Спочатку блогер, як видно на відео, виміряв час завантаження смартфонів. Лідером у цьому змаганні виявилася актуальна версія гаджета з результатом у 17 секунд. З цією дисципліною iPhone XR і iPhone 11 впоралися за 19 і 22 секунди відповідно.
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Потім він перевірив, наскільки швидко відкриваються додатки на смартфонах різних поколінь. Майже у всіх випадках, крім мобільного клієнта YouTube, найгірший результат продемонстрував iPhone 11. Натомість моделі iPhone 12 й iPhone XR показали приблизно однакову швидкість роботи. Аналогічно гаджети поводилися і під час рендерінгу відео.
При тестуванні у бенчмарках iPhone XR обійшов новіші моделі. Так, у 3DMark Wild Life він набрав 5331 бал, натомість iPhone 12 й iPhone 11 отримали 3183 і 2905 балів відповідно. Крім того, апарат став лідером в багатоядерній дисципліні Geekbench, а також швидше за інших моделей запустив гру Mortal Kombat.
Блогер припустив, що головною причиною відставання iPhone 12 від трирічної моделі став тротлінг при нагріванні мобільного чипа під навантаженням. Утім, не варто виключати й проблеми з оптимізацією тестових додатків при роботі з новими процесорами Apple.
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