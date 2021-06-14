Старенький фургончик Volkswagen T3 продають дорожче, ніж Porsche: у чому його особливість

Volkswagen T3 Transporter виробляли у проміжку між 1979 і 1991 роками. Він став останнім поколінням, у якому було заднє розташування двигуна. А найцікавішим варіантом T3 стала модель B32, створена Porsche в середині 1980-х років, яка отримала шестициліндровий двигун.

Як пише House of Cars, історія T3 Transporter щільно пов'язана з участю заводської команди Porsche на ралі Париж-Дакар. Під час випробувань гоночного прототипу Porsche 959 було потрібно постійно перевозити команду і інструменти, але звичайний T3 був занадто повільним. Тому інженери встановили 3,2-літровий двигун потужністю 231 к.с. від 911 Carrera того часу, створивши T3, який міг розігнатися до сотні за 8 секунд і розвивати 220 км/год.

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Передбачається, що Porsche побудувала 15 таких фургонів. Автомобіль, який ви бачите на фотографіях, на жаль, не один з них. Цей Transporter 1982 року оснащений підвіскою Bilstein, набором класичних 16-дюймових коліс Fuchs і 3,0-літровим шестициліндровим двигуном від Porsche 911 SC. Ранні версії цього мотора мали потужність 180 к.с., але це пізніший 204-сильний варіант, що обертає задні колеса через п'ятиступінчасту механічну коробку передач.

Кузов заново пофарбували в сріблястий колір, а салон отримав порцію чорних шкіряних сидінь, кожне з яких оснащене ременями безпеки Schroth, щоб утримувати вас на місці під час активної їзди. Тут також встановлена приладова панель від 911-го, яка надає інтер'єру більше схожості з Porsche, ніж навіть оригінальний Porsche B32, велюровий інтер'єр якого в точності повторював T3 Caravelle в версії Carat.

На жаль, всі ці модифікації означають, що ціна фургона тепер більше відповідає Porsche, ніж Volkswagen. Він продається у Бельгії за 84 900 євро, що більш ніж достатньо, щоб купити 911 SC цілком, а не тільки його двигун.

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