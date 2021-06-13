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Найшвидший кросовер Tesla проїхався німецьким автобаном: відео
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Блогер спробував дізнатися межу можливостей електричного кросовера Tesla Model X P100D Perfomance. Він вважається найшвидшим у своєму класі. Як з'ясувалося, на німецькому автобані автомобіль дійсно може досягти заявлених виробником показників.
Model X P100D Perfomance – заряджений кросовер з величезною потужністю і значним запасом ходу. Він здатний розганятися від 0 до 100 км/год усього за 2,9 секунди, а максимальна швидкість складає 250 км/год.
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Автомобіль вважається найшвидшим паркетником у світі та здатний позмагатися з багатьма суперкарами. Автор YouTube-каналу TopSpeedGermany вирішив з'ясувати, чи зможе Model X P100D Perfomance досягти заявлених показників на дорогах звичайного користування.
З цією метою він виїхав на автобан, де взагалі немає ніяких обмежень по швидкості. Під час заїзду вдалося довести, що автомобіль може досягати 230 км/год на рівній трасі, а заявлені 250 км/год підкоряються у тому випадку, якщо дорога йде під невеликим ухилом. У заїзді брав участь Model X P100D Perfomance з двигуном на 611 кінських сил, а перед заїздом у конструкцію не вносилося жодних змін.
Нагадаємо, раніше Model S Plaid побив рекорд Bugatti Chiron Sport у заїзді на чверть милі.
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