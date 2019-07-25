Audi представила крос-купе Q3 Sportback

Компанія Audi презентувала Q3 Sportback, який отримав не тільки похилий дах зі збільшеним кутом нахилу заднього скла і стійок, а й широкий набір стандартного устаткування.

За габаритами Sportback можна порівняти зі стандартним Q3: в довжину автомобіль досягає 4500 міліметрів, а ширина дорівнює 1840 міліметрів. При цьому дах, на якому відсутні рейлінги, став нижчим на 30 міліметрів, у результаті чого висота становить 1560 міліметрів.

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Об'єм багажника під полицею – 530 літрів, як і у Q3, однак при складених задніх сидіннях він збільшується тільки до 1400 літрів проти 1525 у звичайного кросовера. Серед зовнішніх відмінностей – новий візерунок решітки радіатора у вигляді стільників.

На відміну від Q3, крос-купе вже в "базі" укомплектоване складним заднім диваном з трьохсекційною спинкою, а також спортивною підвіскою. З-поміж іншого набір обладнання однаковий: цифрова приладова панель діагоналлю 12,3 дюйма або опціональний "віртуальний кокпіт", 8,8- або 10,1-дюймовий екран мультимедійної системи та голосове управління. За доплату можна замовити адаптивні амортизатори.

Моторну лінійку повністю запозичили у Audi Q3 без приставки Sportback. Спочатку на ринок вийдуть модифікації з дволітровим турбодизелем потужністю 150 кінських сил і 230-сильною бензиновою "турбочетвіркою" того ж об'єму. Згодом у продаж надійдуть версії з бензиновими агрегатами об'ємом 1,5 і 2,0 літра з віддачею 150 і 190 сил відповідно, а також варіант з форсованим до 190 сил дизелем.

Трансмісія – шестиступенева механічна або "робот" S ​​tronic. Audi Q3 Sportback можна буде купити як з переднім, так і з повним приводом з багатодисковою муфтою під'єднання задньої осі.

У Європі ціни на новинку стартують з позначки у 40200 євро, що на 1,6 тисячі дорожче за Audi Q3.

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