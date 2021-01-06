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Найпотужніший пікап у світі розбився прямо на конвеєрі: епічне фото

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Пікап TRX розбився на конвеєрі - фото 1
Пікап TRX розбився на конвеєрі / instagram

Американська компанія Ram Trucks, яка входить до складу концерну Chrysler, в серпні 2020 року представила високопродуктивну версію пікапа TRX. Новинка вже встала на конвеєр, але з першою партією щось пішло не так.

У мережу просочилося фото першої партії пікапів Рам, які вже зібрані і готові відправитися до своїх власників. Однак не обійшлося без пригод. Один з пікапів Ram TRX під час зняття з виробничої лінії впав на бік. Значних пошкоджень машина не отримала. Постраждали тільки лівий бік і праве крило.

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Виробник ніяк не прокоментував інцидент. Тому невідомо, куди відправиться пошкоджене авто – в ремонт чи на утилізацію. Один з коментаторів припустив, що такі машини гідні тільки звалища, хоча у виробника може бути на цей рахунок інша думка.

Тим більше, що це справжній монстр, під капотом якого встановлений 6,2-літровий двигун V8 від Dodge Hellcat, який видає 702 к.с. і 880 Нм крутного моменту. Агрегат дозволяє розганятися до "сотні" за 4,5 с і розвивати максимальну швидкість в 190 км/год. Вартість новинки стартує від 70 000 доларів.

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