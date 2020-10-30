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Холостячка Хелловін

Stardust: дивіться трейлер фільму-біографії Девіда Бові

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Дивіться трейлер фільма про Девіда Бові - фото 1
Дивіться трейлер фільма про Девіда Бові

Американська кіностудія IFC Films опублікувала офіційний трейлер фільму Stardust. Картина розповість нам про легендарного Девіда Бові.

Прем'єра фільму Stardust запланована на 25 листопада. Фільм можна буде подивитися в онлайн-кінотеатрах.

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У центрі сюжету – перша подорож Бові у США у 1971 році та створення знаменитого альтер-его музиканта Зіггі Стардаста. Головну роль у стрічці зіграв британський актор і музикант Джонні Флінн.

Цікаво, що син Бові Данкан Джонс заборонив використовувати у фільмі музику свого батька.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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