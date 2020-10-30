Stardust: дивіться трейлер фільму-біографії Девіда Бові

Американська кіностудія IFC Films опублікувала офіційний трейлер фільму Stardust. Картина розповість нам про легендарного Девіда Бові.

Прем'єра фільму Stardust запланована на 25 листопада. Фільм можна буде подивитися в онлайн-кінотеатрах.

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У центрі сюжету – перша подорож Бові у США у 1971 році та створення знаменитого альтер-его музиканта Зіггі Стардаста. Головну роль у стрічці зіграв британський актор і музикант Джонні Флінн.

Цікаво, що син Бові Данкан Джонс заборонив використовувати у фільмі музику свого батька.

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