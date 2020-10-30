Опівнічне небо: вийшов перший трейлер постапокаліптичного фільму з Джорджем Клуні

Сервіс Netflix опублікував перший трейлер цікавої науково-фантастичної драми Опівнічне небо / The Midnight Sky, яка є екранізацією книги Доброго ранку, Північ Лілі Брукс-Далтон.

Джорджу Клуні настільки сподобався сценарій Марка Сміта, що він вирішив не тільки зіграти головну роль, але і зрежисувати картину.

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За сюжетом, Клуні грає роль вченого Огюстіна Лофтхауса, який залишається одним з небагатьох, хто вижив на Землі після загадкової катастрофи. Виявивши, що до Землі наближається корабель з астронавтами, що повертаються з тривалої місії, він намагається відмовити їх від повернення на рідну планету.

Крім Джорджа Клуні у фільмі знялися Фелісіті Джонс (Вигнанець-один. Зоряні війни: Історії), Кайл Чендлер (Анатомія пристрасті), Девід Ойелоуо (Парадокс Кловерфілд), Софі Рандл (Гострі козирки) та інші. Прем'єра фільму Опівнічне небо / The Midnight Sky на стрімінговій платформі Netflix відбудеться 23 грудня 2020 року.

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