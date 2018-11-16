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Надто спекотно: PornHub та Richardson випустили спільну колекцію

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Спекотна колекція PornHub - фото 1
Спекотна колекція PornHub / GQ

Бренд вуличної моди Richardson та PornHub об'єднали зусилля для створення капсульної колекції осінь/зима – 2018.

До колекції увійшло всього 13 предметів, кожен із яких поєднує ідеї самовираження й еротики.

І ще: У PornHub розповіли, яке порно шукають користувачі на Хелловін

Ідеали свободи та сексуальності втілюються як у бомберах з прапорами, так і в стилізованій футболці фаната PornHub з автографами, як на останній церемонії PornHub Awards. Також до колекції увійшли худі, светри, кепки, шкарпетки, сланці, гральні карти та стікери.

Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289273
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289272
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289271
Колекція одягу від PornHub та Richardson

Вартість на них варіюється від 24 до 276 доларів США. Уся колекція вже доступна для покупки онлайн.

Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289253
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289254
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289255
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289256
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289257
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289258
Колекція одягу від PornHub та Richardson

Нагадаємо, що раніше PornHub інвестував гроші в науку. Власники хостингу з фільмами для дорослих хочуть дізнатися, як ролики впливають на людину. З цією метою PornHub виділив 25 тисяч доларів США на вивчення впливу порнографії. Гроші отримали психологи з Канзаського університету США: Омрі Гіллат, Атерет Гевіртц-Медін і Кеті Адамс. Учені повинні визначити зв'язок між ставленням до порно, типом прив'язаності, сексуальною поведінкою, гендером та іншими параметрами.

Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289259
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289260
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289261
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289262
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289263
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289264
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289265
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289266
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289267
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289268
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289269
Колекція одягу від PornHub та Richardson
Колекція одягу від PornHub та Richardson - фото 289270
Колекція одягу від PornHub та Richardson

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Джерело: hypebeast
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