Надто спекотно: PornHub та Richardson випустили спільну колекцію

Бренд вуличної моди Richardson та PornHub об'єднали зусилля для створення капсульної колекції осінь/зима – 2018.

До колекції увійшло всього 13 предметів, кожен із яких поєднує ідеї самовираження й еротики.

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Ідеали свободи та сексуальності втілюються як у бомберах з прапорами, так і в стилізованій футболці фаната PornHub з автографами, як на останній церемонії PornHub Awards. Також до колекції увійшли худі, светри, кепки, шкарпетки, сланці, гральні карти та стікери.

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Вартість на них варіюється від 24 до 276 доларів США. Уся колекція вже доступна для покупки онлайн.

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Нагадаємо, що раніше PornHub інвестував гроші в науку. Власники хостингу з фільмами для дорослих хочуть дізнатися, як ролики впливають на людину. З цією метою PornHub виділив 25 тисяч доларів США на вивчення впливу порнографії. Гроші отримали психологи з Канзаського університету США: Омрі Гіллат, Атерет Гевіртц-Медін і Кеті Адамс. Учені повинні визначити зв'язок між ставленням до порно, типом прив'язаності, сексуальною поведінкою, гендером та іншими параметрами.

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

Колекція одягу від PornHub та Richardson

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