Starbucks випустив зелену каву в стилі Джокера: фото

Кав'ярні Starbucks у США вирішили тишком-нишком отримати порцію слави від нового фільму Джокер. Тому у деяких закладах мережі з'явилась кава у стилі найвідомішого антагоніста Бетмена – зелена із кривавою усмішкою.

У деяких американських закладах Starbucks вирішили не відставати від трендів та випустили новий кавовий напій – фрапучіно "зі смаком Джокера".

І ще: Названо ідеальний час для першої чашки кави

Щоправда, інгредієнти значно простіші та смачніші, аніж можна було подумати. Цю каву готують на основі фрапучіно із зеленим чаєм, а зверху оздоблюють зеленими вершками та сиропами, які повторюють знамениту посмішку Джокера. Звісно ж, неординарний смаколик готують довше, але це не заважає відвідувачам з нетерпінням чекати на нього та ділитись у мережі фото під тегом #jokerfrappuccino.

instagram.com/bizinatch

instagram.com/fifithebeautiful2

instagram.com/kerbiep

instagram.com/jamieharrington

Читайте також: Психологи розповіли про захворювання, через яке сміявся Джокер