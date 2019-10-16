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Starbucks випустив зелену каву в стилі Джокера: фото

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Джокер отримав власну каву - фото 1
Джокер отримав власну каву / Comic Book

Кав'ярні Starbucks у США вирішили тишком-нишком отримати порцію слави від нового фільму Джокер. Тому у деяких закладах мережі з'явилась кава у стилі найвідомішого антагоніста Бетмена – зелена із кривавою усмішкою.

У деяких американських закладах Starbucks вирішили не відставати від трендів та випустили новий кавовий напій – фрапучіно "зі смаком Джокера".

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Щоправда, інгредієнти значно простіші та смачніші, аніж можна було подумати. Цю каву готують на основі фрапучіно із зеленим чаєм, а зверху оздоблюють зеленими вершками та сиропами, які повторюють знамениту посмішку Джокера. Звісно ж, неординарний смаколик готують довше, але це не заважає відвідувачам з нетерпінням чекати на нього та ділитись у мережі фото під тегом #jokerfrappuccino.

instagram.com/bizinatch - фото 361835
instagram.com/bizinatch
instagram.com/fifithebeautiful2 - фото 361836
instagram.com/fifithebeautiful2
instagram.com/kerbiep - фото 361837
instagram.com/kerbiep
instagram.com/jamieharrington - фото 361838
instagram.com/jamieharrington

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Джерело: iod.media
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