Starbucks показав, як змінювався дизайн їхнього новорічного стаканчика за останні 25 років

Мережа Starbucks, яка здебільшого популярна своїми кавовими напоями, підкорила мережу, продемонструвавши, як вони щороку адаптовували бренд та дизайн під зимові свята – Новий Рік та Різдво. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Starbucks – найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування. Основний офіс розташований у США, тож компанія всіляко поділяє та транслює американський захват та любов до новорічної атмосфери. Відомо, що кав'ярні мережі є у понад 50 країнах світу.

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Раді святкувати кожну пору року з вами! Вже 25 років святкового настрою!", – йдеться в коментарі до відео.

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