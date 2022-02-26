Стараннями хакерів: на телеканалах РФ грає українська музика – відеофакт

У Росії не відкривається сайт Роскомнагляду, лежать сайти російських відомств. А на телеканалах РФ грає українська музика!

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі Мінцифри.

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Хакерам вдалося завдати по Росії дуже сильного цифрового удару. Вони зламали багато російських телеканалів та включили на них українську музику. Тепер ворогові якийсь час доведеться слухати українські пісні, а не звичну для себе пропаганду.

Раніше хакерська група Anonymous звернулася до російського президента Володимира Путіна з вимогою зупинити вторгнення в Україну. Угруповання нагадує, що днями "злило" в інтернет дані сайту Міноборони Росії. Ця база містила адреси електронної пошти та паролі. І тепер все це – у відкритому доступі у твіттері.

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