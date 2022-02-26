Процедуру розпочато: Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT

Німеччина погодилася з необхідністю відключення Росії від міжнародної системи міжбанківських переказів SWIFT. Таким чином, усі країни Європейського Союзу досягли консенсусу щодо цього питання.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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Раніше Угорщина заявила, що підтримує усі санкції проти Росії, зокрема і відключення країни від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. З аналогічними заявами виступили Кіпр та Італія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції:

Що означає відключення від SWIFT для Росії?

Через SWIFT щодня відправляють понад $330 млрд. Якщо російським банкам забороняти користуватися SWIFT, це обмежить доступ країни до фінансових ринків у всьому світі. Російські компанії зіштовхнуться зі складнощами при експорті та імпорті товарів, отриманні кредитів та інвестуванні за кордоном. Системи Visa та Mastercard стануть показувати збої при закордонних та внутрішніх переказах. Російські інвестори можуть поквапитися з розпродажем російських паперів. Це вдарити і по банках, і приватних інвесторах, і всьому фондовому ринку.

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