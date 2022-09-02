"Стара худа анорексичка": Маша Єфросиніна відповіла на хейт про свою зовнішність

Відома телеведуча Маша Єфросиніна за останні кілька місяців отримала чимало критики через мовне питання, а тепер в мережі обговорюють її зовнішній вигляд. Тож зірка доволі оригінально відповіла хейтерам.

43-річна українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна упродовж останніх кілька місяців отримала шквал критики від шанувальників через відмову вести один зі своїх проєктів українською мовою. Але зараз шоувумен активніше розмовляє державною, тож хейт з цього приводу затих. Однак підписників Марії в інстаграмі збентежив її вигляд на останніх відео. Тож Єфросиніна не оминула увагою критичні коментарі у своєму новому дописі.

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Боже, люди, радість то яка! Зайшла в коменти під передостанніми відео, і як шмаркануло в мене довоєнним любімєньким : "пєрєделана, вся в філєрах, косметолог – гімно, стара худа анарєксічка!". Дякую вам, аж полегшало, – відзначила ведуча, додавши чорно-біле селфі.

Раніше Єфросиніна вже розповідала, що за час війни дуже схудла, це помітили і її близькі. Тому під дописом чимало фанатів підтримали ведучу, розуміючи, що це наслідки стресу. Жартівливий коментар залишила і Даша Астаф'єва, назвавши Марію "неприятною худою женщіною".

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