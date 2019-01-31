На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Станьте на одну ногу: науковці розповіли, як перевірити своє здоров'я
-
- 98
Учені-неврологи з Пресвітеріанської лікарні штату Техас (США) заявили про те, що вміння стояти на одній нозі – хороший тест з виявлення ризику інсульту. Здатність зберігати рівновагу в такій позі, на думку фахівців, свідчить про ймовірність небезпечного мозкового порушення.
Баланс на одній нозі можна використовувати як індикатор підвищеного ризику розвитку інсульту, – констатували дослідники.
І ще: Науковці назвали ще одну вагому причину стати жайворонком
За їх словами, в середньому людина без неврологічних проблем повинна вміти стояти на одній нозі протягом 30-40 секунд. З віком цей показник зменшується, але до певної межі. Якщо людина не здатна утримувати рівновагу, стоячи на одній нозі, понад 20 секунд, це може вказувати на її підвищений ризик інсульту, підкреслили медики.
Люди, які не можуть простояти на одній нозі понад 20 секунд, частіше стають жертвами когнітивних розладів, порушень кровотоку в капілярах, лакунарних інфарктів (вид ішемічного інсульту) і мікроінсультів, які можуть не мати зовнішніх ознак, – застерегли наукові фахівці.
Учені апелюють до даних дослідження за участю 1,4 тисячі чоловіків і жінок, чий середній вік становив 67 років. Від добровольців було потрібно простояти на одній нозі протягом однієї хвилини. Результати, які демонстрували люди, зіставлялися з даними, отриманими при МРТ-скануванні головного мозку й оцінки стану їх дрібних кровоносних судин.
Людям, які не можуть простояти на одній нозі і 20 секунд, вчені наполегливо рекомендують звернутися до лікаря й обстежити судини.
Читайте також: Учені пояснили, чому чоловікам потрібно займатися спортом по 15 хвилин на день
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг