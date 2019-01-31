Станьте на одну ногу: науковці розповіли, як перевірити своє здоров'я

Учені-неврологи з Пресвітеріанської лікарні штату Техас (США) заявили про те, що вміння стояти на одній нозі – хороший тест з виявлення ризику інсульту. Здатність зберігати рівновагу в такій позі, на думку фахівців, свідчить про ймовірність небезпечного мозкового порушення.

Баланс на одній нозі можна використовувати як індикатор підвищеного ризику розвитку інсульту, – констатували дослідники.

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За їх словами, в середньому людина без неврологічних проблем повинна вміти стояти на одній нозі протягом 30-40 секунд. З віком цей показник зменшується, але до певної межі. Якщо людина не здатна утримувати рівновагу, стоячи на одній нозі, понад 20 секунд, це може вказувати на її підвищений ризик інсульту, підкреслили медики.

Якщо ви не можете довго стояти на одній нозі – зверніться до лікаря

Люди, які не можуть простояти на одній нозі понад 20 секунд, частіше стають жертвами когнітивних розладів, порушень кровотоку в капілярах, лакунарних інфарктів (вид ішемічного інсульту) і мікроінсультів, які можуть не мати зовнішніх ознак, – застерегли наукові фахівці.

Учені апелюють до даних дослідження за участю 1,4 тисячі чоловіків і жінок, чий середній вік становив 67 років. Від добровольців було потрібно простояти на одній нозі протягом однієї хвилини. Результати, які демонстрували люди, зіставлялися з даними, отриманими при МРТ-скануванні головного мозку й оцінки стану їх дрібних кровоносних судин.

Людям, які не можуть простояти на одній нозі і 20 секунд, вчені наполегливо рекомендують звернутися до лікаря й обстежити судини.

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