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Стан проїзду на дорогах 22 лютого: інформація Укравтодору

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Стан доріг в Україні 22 лютого - фото 1
Стан доріг в Україні 22 лютого

В Укравтодорі розповіли про ситуацію на дорогах, а також про погодні умови на державних шляхах в Україні. У більшості областей втримались опади у вигляді снігу та дощу.

У прес-центрі Укравтодору розповіли про ситуацію на дорогах 22 лютого, у п'ятницю. Незначні дощі очікуються в Одеській та Чернівецькій областях, а сніг у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Закарпатській областях.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 22 лютого

"На перевальних ділянках доріг переважно сніг. На торунському перевалі сніговий покрив досягає 5 см (на ґрунті). Температура повітря -2 +1°С. Стан покриття переважно мокрий, на Яблунецькому та Вишківському перевалах місцями засніжене. Стан покриття на а/д державного значення переважно мокре, у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжене", – йдеться у повідомленні. Також, відповідно до даних синоптиків, у майже по всій Україні ожеледиця на дорогах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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