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Майже весна: яку погоду очікувати в Україні 15 лютого

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Погода на сьогодні, 15 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 15 лютого, в Україні

15 лютого, на Стрітення, майже по всій країні очікується суха та сонячна погода. Лише у кількох областях можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

15 лютого, у п'ятницю, в Україні пануватиме антициклон Dorit, тому прогнозується сонячна та тепла погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Півдні та Сході України буде без опадів та світитиме сонечко...Вдень у більшості областей очікується +1+4 градуси. У Києві 15 лютого без істотних опадів. Найближчої ночі передбачається -1-3 градуси, завтра вдень +1+3 градуси", – відзначила вона.

Також синоптик розповіла, що вже у неділю, 17 лютого, по всій країні буде справді тепло та сонячно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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